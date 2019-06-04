Прокуратура обнаружила проблемы в школе Вольска до ЧП с учеником
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Максима Пастушина.
«До инцидента в муниципальном учреждении были выявлены нарушения антитеррористической защищённости, по результатам проверки были приняты меры реагирования», — заявил Пастушин.
По его словам, нарушения не были устранены в полной мере, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о предъявлении исковых требований.
28 мая в школе №4 города Вольска подросток напал с топором на 12-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлой травмой головы.
Подозреваемого арестовали на два месяца. Он вину не признал.