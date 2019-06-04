Прокуратура обнаружила проблемы в школе Вольска до ЧП с учеником

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Прокуратура Саратовской области заявила, что в школе города Вольска до нападения ученика на девочку были выявлены нарушения требований к антитеррористической защищённости.
Прокуратура обнаружила проблемы в школе Вольска до ЧП с учеником
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Максима Пастушина.

«До инцидента в муниципальном учреждении были выявлены нарушения антитеррористической защищённости, по результатам проверки были приняты меры реагирования», — заявил Пастушин.

По его словам, нарушения не были устранены в полной мере, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о предъявлении исковых требований.

28 мая в школе №4 города Вольска подросток напал с топором на 12-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлой травмой головы. 

Подозреваемого арестовали на два месяца. Он вину не признал. 

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