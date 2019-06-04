Неизвестные проникли на территорию РКК «Энергия» с целью хищения имущества
Представители «Роскосмоса» сообщили о незаконном проникновении неизвестных на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве. Согласно предоставленной информации, злоумышленники проникли на объект с целью хищения имущества.
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«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва в госкорпорации известен», — уточнил собеседник агентства.
РКК «Энергия» — российское стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам.
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