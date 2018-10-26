Умер конструктор и научный консультант РКК «Энергия» Вахтанг Вачнадзе

Короткая ссылка
Скончался научный консультант РКК «Энергия» имени Королёва, конструктор космической техники Вахтанг Вачнадзе. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«25 октября ушёл из жизни Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе — конструктор, принимавший непосредственное участие в организации производства космической техники, разработках технологий изготовления первых отечественных баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Вачнадзе принимал участие в организации производства первых советских автоматических космических станций и спутников, космических систем по программам пилотируемых кораблей «Восток», «Восход», «Союз», лунным программам Л1 и H1-Л3, программам орбитальных станций «Салют», «Мир», космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей «Прогресс».

Кроме того, он возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы «Энергия-Буран».

Как рассказали в «Роскосмосе», Вачнадзе родился 20 июня 1929 года в Бобруйске Белорусской ССР.

В 1953 году он окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик».

С 1992 года работал научным консультантом в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва» в городе Королёв.

В конце августа стало известно о смерти космонавта-испытателя Татьяны Кузнецовой

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить