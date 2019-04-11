«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РКК «Энергия» получили антропоморфного робота-спасателя FEDOR. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Рогозин отметил, что FEDOR разрабатывается НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

«FEDOR... передан государственной корпорации «Роскосмос» и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах», — написал он.

По его словам, в настоящее время робота обучают навыкам мелкой моторики.

FEDOR — антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО «Андроидная техника» и @fpi_russia, передан Государственной корпорации @roscosmos и РКК "Энергия" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах. Сейчас идёт обучение робота навыкам мелкой моторики pic.twitter.com/r2wfmQliCM — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 апреля 2019 г.

Ранее источник сообщал, что команду из двух роботов FEDOR могут отправить на МКС в 2019 году.