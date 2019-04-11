«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
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Рогозин отметил, что FEDOR разрабатывается НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.
«FEDOR... передан государственной корпорации «Роскосмос» и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах», — написал он.
По его словам, в настоящее время робота обучают навыкам мелкой моторики.
FEDOR — антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО «Андроидная техника» и @fpi_russia, передан Государственной корпорации @roscosmos и РКК "Энергия" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах. Сейчас идёт обучение робота навыкам мелкой моторики pic.twitter.com/r2wfmQliCM— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 апреля 2019 г.
Ранее источник сообщал, что команду из двух роботов FEDOR могут отправить на МКС в 2019 году.