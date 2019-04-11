«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РКК «Энергия» получили антропоморфного робота-спасателя FEDOR. Об этом он сообщил в своём Twitter.
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
  • © РИА Новости

Рогозин отметил, что FEDOR разрабатывается НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

«FEDOR... передан государственной корпорации «Роскосмос» и РКК «Энергия» для исследования возможности его применения в пилотируемых программах», — написал он. 

По его словам, в настоящее время робота обучают навыкам мелкой моторики.

Ранее источник сообщал, что команду из двух роботов FEDOR могут отправить на МКС в 2019 году.

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