Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России

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Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ 2003—2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России
  • © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

«Это современная противоракета, которая может перехватывать в космосе и околокосмическом пространстве все аэродинамические цели, которые имеются на вооружении у вероятного противника», — заявил он.

Как отметил эксперт, технику разрабатывают так, чтобы средства обороны превосходили средства нападения на 10—15 лет.

Ранее ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане.

Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».

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