ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане

Короткая ссылка
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане, сообщает Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам испытаний новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

Ранее стало известно, что ВКС России примут на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года. 

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил планы Минобороны модернизировать более 100 военных аэродромов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить