ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане, сообщает Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам испытаний новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

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