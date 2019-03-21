Армия России начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Короткая ссылка
В холдинге «Росэлектроника» сообщили о запуске серийного производства модернизированных комплексов для организации связи и управления войсками и начале их поставок в Минобороны России.

«Холдинг «Росэлектроника» начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

В холдинге сообщили, что комплекс, уже успешно прошёл испытания.

Отмечается, что аппарат предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием разнородных каналов связи, включая возможность доступа абонентов сети Ethernet.

В компании сообщили, что комплекс выполняет приём и передачу данных по некоммутируемым четырёхпроводным каналам тональной частоты.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в период с 2012 по 2018 год приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет, а также 108 баллистических ракет подводного базирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить