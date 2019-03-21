Армия России начала получать модернизированные комплексы управления войсками

В холдинге «Росэлектроника» сообщили о запуске серийного производства модернизированных комплексов для организации связи и управления войсками и начале их поставок в Минобороны России.

«Холдинг «Росэлектроника» начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

В холдинге сообщили, что комплекс, уже успешно прошёл испытания.

Отмечается, что аппарат предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием разнородных каналов связи, включая возможность доступа абонентов сети Ethernet.

В компании сообщили, что комплекс выполняет приём и передачу данных по некоммутируемым четырёхпроводным каналам тональной частоты.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в период с 2012 по 2018 год приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет, а также 108 баллистических ракет подводного базирования.