В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

«Существует угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

В тушении пожара задействованы более 50 сотрудников МЧС и 21 единица пожарно-спасательной техники.

Кроме того, на место направлена инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части для контроля воздуха.