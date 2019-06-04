В Свердловской области произошёл пожар на складах
По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
«Существует угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
В тушении пожара задействованы более 50 сотрудников МЧС и 21 единица пожарно-спасательной техники.
Кроме того, на место направлена инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части для контроля воздуха.