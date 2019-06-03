В Крыму заявили о готовности пляжей к курортному сезону
- РИА Новости
По данным Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым, обследовано 409 пляжей.
Центр ГИМС МЧС России по республике подтвердил готовность 410 прибрежных зон.
«Главным вопросом как для местных властей, так и министерства курортов и туризма республики является не столько факт открытия, сколько дальнейшее надлежащее содержание пляжей в течение всего сезона», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.
27 мая «Крыминформ» сообщало, что спасатели допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму.