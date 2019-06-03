В Крыму заявили о готовности пляжей к курортному сезону

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В Крыму завершили обследовать дно и обучать матросов-спасателей на 100% пляжей, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства курортов и туризма.
В Крыму заявили о готовности пляжей к курортному сезону
  • РИА Новости

По данным Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым, обследовано 409 пляжей.

Центр ГИМС МЧС России по республике подтвердил готовность 410 прибрежных зон.

«Главным вопросом как для местных властей, так и министерства курортов и туризма республики является не столько факт открытия, сколько дальнейшее надлежащее содержание пляжей в течение всего сезона», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

27 мая «Крыминформ» сообщало, что спасатели допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму.

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