«Росконтроль» проверил качество карпов в магазинах

Эксперты «Росконтроля» проверили качество живых карпов, продаваемых в крупных сетевых магазинах. Об этом сообщает ФАН.

Оценивалась рыба из сетей Metro, Selgros, «Перекрёсток», «Глобус» и «Ашан».

Претензий к внешнему виду не было только к карпам, купленным в «Ашане». У остальных найдены наружные повреждения, а также налёт и слизь беловатого цвета.

Содержание жира указали лишь четыре производителя. Все поставщики не указали информацию, которая помогла бы покупателю определиться с выбором. В частности, это место разведения и пищевая ценность товара.

Для здоровья безопасны все образцы.

Ранее Nation News сообщало, что «Росконтроль» рассказал о проверке качества суфле «Птичье молоко».