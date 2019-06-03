«Росконтроль» проверил качество карпов в магазинах
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Оценивалась рыба из сетей Metro, Selgros, «Перекрёсток», «Глобус» и «Ашан».
Претензий к внешнему виду не было только к карпам, купленным в «Ашане». У остальных найдены наружные повреждения, а также налёт и слизь беловатого цвета.
Содержание жира указали лишь четыре производителя. Все поставщики не указали информацию, которая помогла бы покупателю определиться с выбором. В частности, это место разведения и пищевая ценность товара.
Для здоровья безопасны все образцы.
Ранее Nation News сообщало, что «Росконтроль» рассказал о проверке качества суфле «Птичье молоко».