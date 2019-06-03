Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

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Отец Никиты Белякина, бывшего спецназовца, который погиб в ходе драки в Московской области, рассказал подробности произошедшего.
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
  • РИА Новости

По его словам, конфликт начался в баре, после чего «участники вышли на улицу разбираться».

«Людей было очень много, порядка 15 человек. Они всей толпой начали избивать парня, нанесли ему удар ножом. Потом просто стали его добивать. Именно в тот момент и появился Никита», — заявил он телеканалу «Звезда».

Он рассказал, что его сын проходил мимо вместе со своей девушкой, но когда увидел драку, то «ни слова не говоря» побежал на место происшествия.

«Они уже разбрелись, а когда Никита подошёл, то набросились со всех сторон. Повалили его. Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух», — отметил отец.

Он также сообщил, что его сына «повалили между машин, начали бить».

«Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанёс удар ножом. Попал в область сердца. Никита пробежал буквально 20 метров — и всё», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что под Красногорском в ночь на воскресенье бывший боец спецназа погиб, пытаясь спасти избиваемого толпой человека.

В СК подтвердили, что погибшим является 24-летний бывший военнослужащий, ветеран боевых действий. Следователи установили личности участников массовой драки. 

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