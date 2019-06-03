Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей

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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину за организацию акций, участники которых выступали против строительства храма Святой Екатерины в одном из скверов города.
Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной инстанции.

«Штраф — 20 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства, добавив, что Балтина обвинялась по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

16 мая на медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге и акций протеста в защиту сквера, где, как предполагается, должен быть построен собор, отметил, что данный вопрос необходимо решить в интересах горожан.

Накануне сообщалось, что жители города направили властям более 11 тыс. предложений по площадкам для строительства храма Святой Екатерины. 

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