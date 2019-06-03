СК направил в Красногорск криминалистов в связи с убийством экс-военного
- © sledcom.ru
«По поручению председателя СК России в Московскую область для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ходе драки в Красногорске был убит 24-летний мужчина.
По данным следствия, он принял решение заступиться за одного из участников массового конфликта.
Впоследствии стало известно, что личности всех участников произошедшего установлены, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.