СК направил в Красногорск криминалистов в связи с убийством экс-военного

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК для оказания содействия в расследовании убийства бывшего военнослужащего в Красногорске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК направил в Красногорск криминалистов в связи с убийством экс-военного
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«По поручению председателя СК России в Московскую область для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в Красногорске был убит 24-летний мужчина.

По данным следствия, он принял решение заступиться за одного из участников массового конфликта.

Впоследствии стало известно, что личности всех участников произошедшего установлены, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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