Руководство колонии в Орловской области уволят после видео с банкетом

Руководство исправительной колонии №2 в Орловской области будет уволено после появления в сети кадров, на которых заключённые празднуют Пасху за накрытыми столами. Об этом заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены», — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

Кроме того, наказание за «грубейшее нарушение и безалаберность» сотрудников колонии может понести и начальник территориального органа ФСИН.

Представитель ведомства также пояснил, что нарушение выявлено не в факте празднования заключёнными Пасхи, а в том, что данное мероприятие происходило без участия и контроля со стороны руководства и офицеров тюрьмы.

Кроме того, осуждённые свободно снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, использование которых запрещено правилами колонии.

«Сами по себе заключённые собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства... это вопиющее нарушение, просто безобразие», — подчеркнул Максименко.

Ранее комиссия центрального аппарата ФСИН выехала в Орловскую область для выяснения обстоятельств празднования заключёнными колонии №2 города Ливны Пасхи за накрытыми столами.