ФСИН начала проверку после видео с банкетом в колонии Орловской области
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- РИА Новости
«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего», — указали в ведомстве.
Отмечается, что материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия решения.
Ранее на сайте портала «Орловские новости» было опубликовано видео с осуждёнными исправительной колонии №2 города Ливны, отмечающими Пасху. На территории пенитенциарного учреждения установили несколько столов с едой и напитками.
Впоследствии сообщалось, что прокуратура региона проведёт проверку по факту произошедшего.