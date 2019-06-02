ФСИН начала проверку после видео с банкетом в колонии Орловской области

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ФСИН России начала проверку после появления в сети кадров видеозаписи банкета для заключённых в одной из исправительных колоний Орловской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФСИН начала проверку после видео с банкетом в колонии Орловской области
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего», — указали в ведомстве.

Отмечается, что материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее на сайте портала «Орловские новости» было опубликовано видео с осуждёнными исправительной колонии №2 города Ливны, отмечающими Пасху. На территории пенитенциарного учреждения установили несколько столов с едой и напитками.

Впоследствии сообщалось, что прокуратура региона проведёт проверку по факту произошедшего.

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