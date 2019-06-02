Прокуратура проверит орловскую колонию после видео с банкетом

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Прокуратура Орловской области проведёт проверку исправительной колонии №2 после появления в сети видеозаписи, на которой видно, как осуждённые празднуют Пасху за накрытыми столами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства», — указывается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее на сайте портала «Орловские новости» было опубликовано видео с осуждёнными исправительной колонии №2 (ИК-2) города Ливны, празднующими Пасху. На столах заключённых были прохладительные напитки и угощения.

Осенью 2018 года в СМИ появились фотографии осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, на которых он ест в колонии икру и крабов. Также сообщалось, что он ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. рублей

Позднее следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии, в которой отбывает наказание Цеповяз. 

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорён Краснодарским краевым судом по делу банды «цапков» к 20 годам лишения свободы.

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