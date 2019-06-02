В Москве запущены рейсы с автовокзала «Северные ворота»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.
«Новый вокзал значительно разгрузил автостанцию «Тушинская», откуда перевели все рейсы дальнего следования», — отметил Собянин в Twitter.
По его словам, с автовокзала можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в Гомель, Кишинёв и Тарту.
Кроме того, мэр добавил, что планируется открытие новых направлений.
Ранее телеканал «360» сообщал о строительстве новой развязки в Химках.