В Москве запущены рейсы с автовокзала «Северные ворота»

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В Москве запущены рейсы с автовокзала «Северные ворота», которые расположен рядом со станцией метро «Ховрино» и входящего в одноименный транспортно-пересадочный узел.
В Москве запущены рейсы с автовокзала «Северные ворота»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

«Новый вокзал значительно разгрузил автостанцию «Тушинская», откуда перевели все рейсы дальнего следования», — отметил Собянин в Twitter.

По его словам, с автовокзала можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в Гомель, Кишинёв и Тарту.

Кроме того, мэр добавил, что планируется открытие новых направлений.

Ранее телеканал «360» сообщал о строительстве новой развязки в Химках.

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