В Подмосковье рассказали о строительстве новой развязки в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что строительство новой развязки в Химках должно начаться в 2020 году. Об этом сообщает телеканал «360».

12 апреля состоялась рабочая поездка президента России Владимира Путина и главы Подмосковья на завод «Энергомаш». Сотрудники предприятия попросили построить переезд, который соединит две части города.

«Дело в том, что на данный момент только единственный тоннель обеспечивает эту связь. И жители, и работники «Энергомаша» тратят очень много времени, чтобы переехать из одного района города в другой», — пояснил Воробьёв.

По его словам, скорее всего, это будет развязка, а не тоннель, и такое поручение получили он и министр транспорта России.

«Мы выезжали на место, проектирование сегодня уже началось, задача — закончить его в конце 2019 года, чтобы приступить к стройке в 2020 году», — уточнил губернатор.

Он добавил, что глава государства поставил жёсткие сроки по строительству и сдаче объекта — 2021 год.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.