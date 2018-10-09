В Москве намерены удлинить БКЛ на 57 км до конца 2021 года

В Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, в ближайшие три года планируется завершить строительные работы по возведению большей части БКЛ.

«Это Западный участок от станции «Хорошёвская» до станции «Можайская», Юго-Западный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», Северо-Восточный участок от станции «Авиамоторная» до станции «Нижняя Масловка», Южный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», — сказал он. Об этом сообщает интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

Ранее стало известно, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.