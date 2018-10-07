В Москве началось строительство Южного участка БКЛ

В Москве началось строительство Южного участка Большой кольцевой линии, сообщает «Утро.ру».

Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глубина заложения составит 23,8 м.

В настоящее время идёт переустройство газопровода, электро- и теплосетей, дождевой канализации и других инженерных коммуникаций.

«Кроме того, по отдельным станциям началось устройство железобетонных оснований», — рассказал «Дни.ру» Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что самый протяжённый участок Большой кольцевой линии метро планируют запустить в 2021 году.