В Москве началось строительство Южного участка БКЛ
- РИА Новости
Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Глубина заложения составит 23,8 м.
В настоящее время идёт переустройство газопровода, электро- и теплосетей, дождевой канализации и других инженерных коммуникаций.
«Кроме того, по отдельным станциям началось устройство железобетонных оснований», — рассказал «Дни.ру» Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что самый протяжённый участок Большой кольцевой линии метро планируют запустить в 2021 году.