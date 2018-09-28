Самый протяжённый участок Большой кольцевой линии метро планируют запустить в 2021 году

Самый протяжённый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена от «Некрасовки» до «Рассказовки» планируют запустить в 2021 году.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, участок запустят через три года.

«Поезда смогут отправиться со станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции «Нижегородская» по розовой ветке до «Некрасовки», — уточнил заммэра.

Ранее портал «Дни.ру» передавал, что участок от станции «Некрасовка» до станции «Косино» Кожуховской (Некрасовской) линии Московского метрополитена планируют запустить до конца 2018 года.