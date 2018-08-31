Власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метро

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Власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метрополитена, сообщают «Дни.ру».
Власти Москвы рассказали о Некрасовской линии метро
  • ©mos.ru

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, розовая ветка в настоящее время входит в число самых протяжённых строящихся линий в городе.

Линия должна обеспечить транспортным обслуживанием районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.

По словам Хуснуллина, участок от «Авиамоторной» до «Некрасовки» выйдет за пределы МКАД на семь километров.

Для обслуживания поездов новой ветки строится электродепо «Руднево». Все работы там должны быть завершены до конца 2018 года.

Ранее Inforeactor сообщало, что в московском метро появилась возможность оплатить проезд жетонами.

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