В Москве рассказали о реконструкции развязок на МКАД

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.
В Москве рассказали о реконструкции развязок на МКАД
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Программа реконструкции развязок Москвы состоит из 20 объектов. Каждый из этих объектов — сложнейшие инженерные сооружения, масштабные, сложные, но тем не менее дающие очень серьёзный эффект по разгрузке МКАДа и вылетных магистралей», — заявил мэр.

По его словам, из 20 развязок уже построено 14. Ещё две находятся в стадии строительства, четыре — в стадии проектирования.

В последние годы реконструировано 14 развязок МКАД, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал о строительстве новой развязки в Химках.

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