В Москве рассказали о реконструкции развязок на МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Программа реконструкции развязок Москвы состоит из 20 объектов. Каждый из этих объектов — сложнейшие инженерные сооружения, масштабные, сложные, но тем не менее дающие очень серьёзный эффект по разгрузке МКАДа и вылетных магистралей», — заявил мэр.

По его словам, из 20 развязок уже построено 14. Ещё две находятся в стадии строительства, четыре — в стадии проектирования.

В последние годы реконструировано 14 развязок МКАД, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал о строительстве новой развязки в Химках.