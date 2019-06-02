Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
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«Четырём пострадавшим помощь оказана амбулаторно... 11 пострадавших доставлены в лечебные учреждения области, трое из них — дети», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства.
В ведомстве отметили, что для всех госпитализированных организованы необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
При необходимости в больницы готовы выехать областные специалисты.
Ранее сообщалось, что под Ростовом-на-Дону автобус столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов.
В марте URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.