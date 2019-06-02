В Ростовской области автобус врезался в грузовой автомобиль

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По меньшей мере девять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.
В Ростовской области автобус врезался в грузовой автомобиль
  • РИА Новости

«Водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автобуса и трёх легковых машин.

Портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.

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