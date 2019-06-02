В Москве произошло ДТП с участием автобуса и трёх легковых машин
- РИА Новости
«Проводится деблокация пострадавших», — уточнил собеседник агентства.
Как сообщили в Twitter Московского транспорта, в связи с инцидентом движение в сторону центра в настоящее время полностью перекрыто.
На Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей ДТП. Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по 2м полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок.— Московский транспорт (@DtRoad) 2 июня 2019 г.
«Объезд осуществляется по двум полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок», — указано в тексте.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.