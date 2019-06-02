В Москве произошло ДТП с участием автобуса и трёх легковых машин

На пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе столицы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей. Как передаёт РИА Новости, в результате ЧП пострадали шесть человек.

«Проводится деблокация пострадавших», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщили в Twitter Московского транспорта, в связи с инцидентом движение в сторону центра в настоящее время полностью перекрыто.

На Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей ДТП. Движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по 2м полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок. — Московский транспорт (@DtRoad) 2 июня 2019 г.

«Объезд осуществляется по двум полосам встречного направления. Пожалуйста, объезжайте этот участок», — указано в тексте.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.