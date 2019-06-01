Адвокат экс-главы Раменского района намерен обжаловать его арест

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Защита обвинённого в убийстве бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова собирается обжаловать его арест.
Адвокат экс-главы Раменского района намерен обжаловать его арест
  • © Пресс-служба Раменского муниципального района

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кулакова Артёма Сарбашева.

«Решение абсолютно нам непонятно. Обжаловать будем обязательно», — сказал он.

Юрист добавил, что если дойдёт до суда, то он будет советовать обвиняемому просить о суде присяжных.

Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова. Отмечается, что следствие предъявило ему обвинение в убийстве его знакомой. Сам обвиняемый не признаёт вину

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