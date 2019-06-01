Адвокат экс-главы Раменского района намерен обжаловать его арест
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кулакова Артёма Сарбашева.
«Решение абсолютно нам непонятно. Обжаловать будем обязательно», — сказал он.
Юрист добавил, что если дойдёт до суда, то он будет советовать обвиняемому просить о суде присяжных.
Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова. Отмечается, что следствие предъявило ему обвинение в убийстве его знакомой. Сам обвиняемый не признаёт вину.