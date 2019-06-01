В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля
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ДТП произошло около 17:50 на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.
«Водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов (мужчину и мальчика восьми лет)», — заявили в ГИБДД.
Велосипедист и пешеходы получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.