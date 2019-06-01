В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля

В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло около 17:50 на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.

«Водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов (мужчину и мальчика восьми лет)», — заявили в ГИБДД.

Велосипедист и пешеходы получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.