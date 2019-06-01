Оставившая в Котельниках детей женщина задержана

Полицейские задержали женщину, которая оставила двух маленьких детей в одном из хостелов подмосковного города Котельники.

Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Видном (20 километров от Котельников) задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники», — рассказала она.

В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы.

28 мая женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело.