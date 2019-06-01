Оставившая в Котельниках детей женщина задержана
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- РИА Новости
Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Видном (20 километров от Котельников) задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники», — рассказала она.
В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы.
28 мая женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними.
По данному факту возбуждено уголовное дело.