Оставившая в Котельниках детей женщина задержана

Короткая ссылка
Полицейские задержали женщину, которая оставила двух маленьких детей в одном из хостелов подмосковного города Котельники.
Оставившая в Котельниках детей женщина задержана
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Видном (20 километров от Котельников) задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники», — рассказала она.

В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы.

28 мая женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить