СК проверяет данные об оставленных в хостеле в Подмосковье детях

Следственный комитет России проводит проверку сообщений о том, что в городе Котельники Московской области женщина оставила в хостеле двух годовалых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«28 мая неизвестная женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в городе Котельники и не вернулась за ними», — говорится в пресс-релизе на сайте областного Следственного управления.

Там уточнили, что сотрудники хостела только на следующий день обратились в правохранительные органы.

В ГУ МВД России по Московской области отметили, что неизвестная женщина с двумя маленькими детьми обратилась к администратору хостела для предоставления им спального места.

При этом при оформлении регистрации у неё не оказалось паспорта, и женщина, оставив детей, вышла из хостела, чтобы якобы забрать документ из машины, но не вернулась.

В настоящее время детей отправили в региональное медицинское учреждение.

Следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Крыминформ» передавало, что следователи начали проверку по факту гибели в Симферопольском районе пятилетней девочки, оставленной в автомобиле.