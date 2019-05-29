СК проверяет данные об оставленных в хостеле в Подмосковье детях

Короткая ссылка
Следственный комитет России проводит проверку сообщений о том, что в городе Котельники Московской области женщина оставила в хостеле двух годовалых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК проверяет данные об оставленных в хостеле в Подмосковье детях
  • © sledcom.ru

«28 мая неизвестная женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в городе Котельники и не вернулась за ними», — говорится в пресс-релизе на сайте областного Следственного управления.

Там уточнили, что сотрудники хостела только на следующий день обратились в правохранительные органы.

В ГУ МВД России по Московской области отметили, что неизвестная женщина с двумя маленькими детьми обратилась к администратору хостела для предоставления им спального места. 

При этом при оформлении регистрации у неё не оказалось паспорта, и женщина, оставив детей, вышла из хостела, чтобы якобы забрать документ из машины, но не вернулась.

В настоящее время детей отправили в региональное медицинское учреждение.

Следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Крыминформ» передавало, что следователи начали проверку по факту гибели в Симферопольском районе пятилетней девочки, оставленной в автомобиле

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить