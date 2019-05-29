В Крыму начали проверку по факту гибели пятилетней девочки, оставленной в автомобиле

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В Крыму начали проверку по факту гибели пятилетней девочки, которую оставили в автомобиле. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по республике.
В Крыму начали проверку по факту гибели пятилетней девочки, оставленной в автомобиле
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл в Симферопольском районе. Муж, жена и дочь поехали отдыхать на природу в село Строгановка.

«По прибытии на место заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами и покушать. При приёме пищи ребёнок отошёл от родителей и сел в автомобиль, после чего он покатился вниз со склона», — рассказали следователи. Супруги не смогли остановить машину.

По информации крымского МЧС, родители вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где она скончалась от полученных травм.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Тамбове четырёхлетний мальчик на автомобиле своей матери сбил пенсионерку.

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