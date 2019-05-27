Кузнецова рассказала, что оставленную в поликлинике девочку направят в соцучреждение

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что малолетняя девочка, оставленная матерью в одной из поликлиник Москвы, после выписки из больницы будет направлена в социальное учреждение.

«Сейчас у неё всё хорошо, она выздоровела, к ней приходит бабушка по папиной линии с разрешения органов опеки. Сегодня-завтра она будет переведена в социальное учреждение», — приводит её слова ТАСС.

При этом Кузнецова добавила, что вопросы относительно того, где ребёнок будет жить в дальнейшем, урегулируют тогда, когда следствие установит все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичных правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике свою малолетнюю дочь.

По данным следствия, мать девочки и её сожитель решили, что ребёнок, вероятно, будет мешать их взаимоотношениям.

20 мая стало известно, что прокуратура прекратила дело, возбуждённое по факту данного ЧП.