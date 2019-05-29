В Подмосковье возбудили дело по факту оставленных в хостеле детей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как женщина оставила двух годовалых детей в хостеле города Котельники Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... оставление в опасности и... неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка», — говорится в пресс-релизе на сайте управления.

Отмечается, что следствие выясняет личность и местонахождение матери детей и устанавливает их возможных родственников.

28 мая женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними.

Интернет-издание argumenti.ru также передавало, что в Тамбове четырёхлетний мальчик, оказавшийся за рулём автомобиля своей матери, сбил пенсионерку.