В Подмосковье возбудили дело по факту оставленных в хостеле детей

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как женщина оставила двух годовалых детей в хостеле города Котельники Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Подмосковье возбудили дело по факту оставленных в хостеле детей
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«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... оставление в опасности и... неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка», — говорится в пресс-релизе на сайте управления.

Отмечается, что следствие выясняет личность и местонахождение матери детей и устанавливает их возможных родственников.

28 мая женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в Подмосковье и не вернулась за ними.

Интернет-издание argumenti.ru также передавало, что в Тамбове четырёхлетний мальчик, оказавшийся за рулём автомобиля своей матери, сбил пенсионерку. 

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