Власти опровергли информацию о пропавших без вести в Дзержинске

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» опроверг информацию о том, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

«Погибшие — информация не подтверждается. 28 человек пострадали, из них 17 эвакуированы в больницы Дзержинска… 11 человек ушли домой. Информация по поводу пропавших без вести не подтвердилась», — приводит ТАСС слова Краснова.

Ранее Краснов заявлял, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

Очевидец рассказал телеканалу «360» о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.