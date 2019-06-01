Водитель перевернувшегося в Приамурье автобуса незаконно перевозил людей

Водитель микроавтобуса, который попал в аварию в Амурской области и перевернулся, перевозил людей незаконно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, так как, по полученным сведениям, данная деятельность им осуществлялась без необходимых разрешительных документов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Амурской области произошло ДТП с участием микроавтобуса.

На месте погиб один человек. Оба водителя и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу.

Также URA.RU сообщало, что в результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.