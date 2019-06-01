В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Приамурье

После ДТП с участием микроавтобуса в Амурской области два человека остаются в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«На сегодня двое находятся в реанимации, из них один ребёнок. Один ребенок переведен в детскую областную больницу, один взрослый направлен на амбулаторное лечение», — приводит сообщение ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 31 мая.

Водитель УАЗ на трассе Чита — Хабаровск совершил столкновение с микроавтобусом. Тот перевернулся. На месте погиб один человек. Оба водителя и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу.