В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Приамурье

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После ДТП с участием микроавтобуса в Амурской области два человека остаются в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«На сегодня двое находятся в реанимации, из них один ребёнок. Один ребенок переведен в детскую областную больницу, один взрослый направлен на амбулаторное лечение», — приводит сообщение ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 31 мая.

Водитель УАЗ на трассе Чита — Хабаровск совершил столкновение с микроавтобусом. Тот перевернулся. На месте погиб один человек. Оба водителя и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу.

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