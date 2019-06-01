Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 27

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 27 человек.

«По уточненным данным, при взрывах на заводе пострадали 27 человек, один из них находится в тяжелом состоянии», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.