Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 27

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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 27 человек.
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 27
  • © Elena Sorokina via REUTERS

«По уточненным данным, при взрывах на заводе пострадали 27 человек, один из них находится в тяжелом состоянии», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

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