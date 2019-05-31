Корабли Новороссийской военно-морской базы провели учения в акватории Чёрного моря

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Корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота провели учения, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Корабли Новороссийской военно-морской базы провели учения в акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

Занятия проходили в акватории Чёрного моря в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Экипаж морского тральщика «Железняков» должен был выполнить учебно-боевую задачу по проводке за тралом через минные заграждения группы кораблей, а экипаж малого противолодочного корабля «Ейск» — нанести удар по подлодке условного противника.

Завершились манёвры противодиверсионным осмотром подводных частей кораблей водолазами отряда ПДСС.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что танковые подразделения мотострелкового соединения и отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой штатными снарядами в Калининградской области.

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