Эксперт прокомментировал внесённый в Госдуму проект о «чистоте пива»
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По мнению эксперта, подобные законопроекты, которые вносятся в настоящее время, не нужны при условии соблюдения действующих норм и нормальной работы надзорных органов.
Он подчеркнул важность привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей, которые обманывают потребителей, указывая ложные данные о пивной продукции.
«Достаточно привлекать к административной ответственности тех, кто пишет, что пиво «живое», но на самом деле там вместо солода использованы несоложённые вещества», — добавил Шапкин.
Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение законопроект о классификации пива на «живое» и «мёртвое».
Согласно проекту закона, предполагается обязательная маркировка пива и запрет на рекламирование пивных суррогатов.