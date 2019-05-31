Эксперт прокомментировал внесённый в Госдуму проект о «чистоте пива»

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал RT законопроект депутата от ЛДПР Сергея Иванова о разделении пива на «живое» и «мёртвое».

По мнению эксперта, подобные законопроекты, которые вносятся в настоящее время, не нужны при условии соблюдения действующих норм и нормальной работы надзорных органов.

Он подчеркнул важность привлечения к административной ответственности недобросовестных производителей, которые обманывают потребителей, указывая ложные данные о пивной продукции.

«Достаточно привлекать к административной ответственности тех, кто пишет, что пиво «живое», но на самом деле там вместо солода использованы несоложённые вещества», — добавил Шапкин.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение законопроект о классификации пива на «живое» и «мёртвое».

Согласно проекту закона, предполагается обязательная маркировка пива и запрет на рекламирование пивных суррогатов.