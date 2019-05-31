В Госдуму внесли законопроект о «чистоте пива»

В Государственную думу внесён проект закона «О чистоте пива», который предлагает законодательно разделить пиво на «живое» и «мёртвое», запретив тем самым всю рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата.

Из базы данных нижней палаты парламента следует, что соответствующий проект на рассмотрение внёс депутат Сергей Иванов.

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мёртвое пиво», — говорится в проекте закона.

Отмечается, что напиток, который произведён по «такой же или схожей технологии» с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего федерального закона, называется «пивной суррогат».

В пояснительной записке сообщается, что законопроектом предлагается «ввести понятия живого и мёртвого пива, а также пивного суррогата», чтобы разграничить «пиво высокого качества от суррогатного пива».

«В случае принятия данного законопроекта нормы закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алкогольной продукции», разрешающие рекламу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в телевизионных спортивных программах, будут распространяться только на «живое пиво» (непастеризованное), сваренное по классической технологии без химических добавок и консервантов», — говорится в сообщении.

Указывается, что реклама «мёртвого пива» и напитков, изготовленных с различными добавками на его основе, будет запрещена.

«Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять соответствующую маркировку «живое пиво», «мёртвое пиво» и «пивной суррогат» на таре и этикетках продукта», — подчёркивается в записке.

Ранее в Госдуме предложили разрешить продажу алкогольной и табачной продукции только в специализированных магазинах.

В декабре 2018 года СМИ писали, что в Минкомсвязи поддержали законопроект, предусматривающий послабления для рекламы пива.