В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»

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На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», сообщает Nation News.
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»
  • © Средне-Невский завод

Как заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников, на судне скоро завершатся достроечные работы, после чего начнутся швартовные испытания.

Первый выход на заводские ходовые испытания должен состояться в августе.

Церемония закладки тральщика прошла в 2017 году, передаёт ФАН. Длина судна — 62 м, ширина — 10 м. Как ожидается, в ближайшие 10 лет ВМФ будет иметь в составе около 40 таких кораблей.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота.

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