В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»
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Как заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников, на судне скоро завершатся достроечные работы, после чего начнутся швартовные испытания.
Первый выход на заводские ходовые испытания должен состояться в августе.
Церемония закладки тральщика прошла в 2017 году, передаёт ФАН. Длина судна — 62 м, ширина — 10 м. Как ожидается, в ближайшие 10 лет ВМФ будет иметь в составе около 40 таких кораблей.
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота.