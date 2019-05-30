В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», сообщает Nation News.

Как заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников, на судне скоро завершатся достроечные работы, после чего начнутся швартовные испытания.

Первый выход на заводские ходовые испытания должен состояться в августе.

Церемония закладки тральщика прошла в 2017 году, передаёт ФАН. Длина судна — 62 м, ширина — 10 м. Как ожидается, в ближайшие 10 лет ВМФ будет иметь в составе около 40 таких кораблей.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота.