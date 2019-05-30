Вернувшийся из-за неисправности в Шереметьево самолёт вылетел в Грозный

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Генеральный директор ФГУП «Вайнахавиа» Султан Гамбулатов в беседе с РИА Новости заявил, что все пассажиры вернувшегося ранее в Шереметьево самолёта, следовавшего рейсом Москва — Грозный, вылетели другим бортом по маршруту в 12:00.
Вернувшийся из-за неисправности в Шереметьево самолёт вылетел в Грозный
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«Борт заменили, тоже аэробус, уже летит, как и планировалось, вылетел в 12:00 мск», — уточнил он.

По словам Гамбулатова, на борту воздушного судна находится 145 пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания сигнализации неисправности системы пожаротушения.

Также, как передавало издание InKazan.ru, в Казани был задержан пассажир самолёта за ложное сообщение о взрывном устройстве

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