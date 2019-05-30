Вернувшийся из-за неисправности в Шереметьево самолёт вылетел в Грозный
- © Federico Gambarini
- globallookpress.com
«Борт заменили, тоже аэробус, уже летит, как и планировалось, вылетел в 12:00 мск», — уточнил он.
По словам Гамбулатова, на борту воздушного судна находится 145 пассажиров.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания сигнализации неисправности системы пожаротушения.
Также, как передавало издание InKazan.ru, в Казани был задержан пассажир самолёта за ложное сообщение о взрывном устройстве.