Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности
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- globallookpress.com
«Посадка самолёта произошла в 10:22», — говорится в сообщении.
По некоторым данным, сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения. На борту самолёта находились 155 пассажиров.
При этом в аэропорту опровергли аварийную посадку, о чём ранее писали в СМИ.
Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник, речь идёт о самолёте А320, у которого сработал датчик пожаротушения.
25 мая пассажирский самолёт рейсом из Сургута в город Худжанд вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Как отмечали в СК, самолёт набрал высоту, но в ходе полёта сработал датчик стабилизатора.