Пассажирский самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Посадка самолёта произошла в 10:22», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения. На борту самолёта находились 155 пассажиров.

При этом в аэропорту опровергли аварийную посадку, о чём ранее писали в СМИ.

Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник, речь идёт о самолёте А320, у которого сработал датчик пожаротушения.

25 мая пассажирский самолёт рейсом из Сургута в город Худжанд вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Как отмечали в СК, самолёт набрал высоту, но в ходе полёта сработал датчик стабилизатора.