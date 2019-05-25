СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

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Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как отмечает URA.RU со ссылкой на экстренные службы, именно сработка датчика стабилизации стала причиной вынужденной посадки, однако «была ли это ложная сработка, пока неизвестно».

Как отмечается, на борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

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