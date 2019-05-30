Путин подписал закон о посещении больных родственниками в реанимации

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники медицинских учреждений обязаны предоставить доступ в палату родственникам пациента, находящегося в реанимации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — указано в тексте.

Как отмечает ФАН, требования к организации подобных посещений должен утвердить Минздрав России.

По данным агентства, ранее подобная возможность официально была лишь у жителей столицы.

21 мая Государственная дума приняла закон, обязывающий медучреждения допускать в реанимационные отделения родственников проходящего лечение пациента.