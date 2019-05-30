Путин подписал закон о посещении больных родственниками в реанимации
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — указано в тексте.
Как отмечает ФАН, требования к организации подобных посещений должен утвердить Минздрав России.
По данным агентства, ранее подобная возможность официально была лишь у жителей столицы.
21 мая Государственная дума приняла закон, обязывающий медучреждения допускать в реанимационные отделения родственников проходящего лечение пациента.