В Госдуме заявили о защищённости Крымского моста на случай провокаций
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- РИА Новости
«Есть информация о том, что Украина и её «шефы» заинтересованы в провокационных действиях. Но у нас достаточно сил и средств, мы проводим соответствующие мероприятия по упреждению подобных моментов. В случае их реализации будет дан необходимый отпор. Нет даже малейшего шанса, что Украина достигнет успеха», — считает депутат.
Швыткин подчеркнул, что Крымский мост надёжно защищён и беспокоиться не о чем.
«У нас достаточно сил и средств, которые отреагируют на любую провокацию и не допустят её», — заключил он.
Ранее Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста.
Военный эксперт отметил, что если украинская сторона решится на подобные действия с применением военных кораблей, в частности списанных в США и отданных Украине фрегатов типа Oliver Hazard Perry, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям.