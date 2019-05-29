В Госдуме заявили о защищённости Крымского моста на случай провокаций

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил RT, что Крымский мост надёжно защищён на случай провокаций со стороны Украины. Таким образом депутат прокомментировал слова военного эксперта Александра Артамонова, который ранее оценил возможную угрозу сооружению от Украины.

«Есть информация о том, что Украина и её «шефы» заинтересованы в провокационных действиях. Но у нас достаточно сил и средств, мы проводим соответствующие мероприятия по упреждению подобных моментов. В случае их реализации будет дан необходимый отпор. Нет даже малейшего шанса, что Украина достигнет успеха», — считает депутат.

Швыткин подчеркнул, что Крымский мост надёжно защищён и беспокоиться не о чем.

«У нас достаточно сил и средств, которые отреагируют на любую провокацию и не допустят её», — заключил он.

Ранее Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста.

Военный эксперт отметил, что если украинская сторона решится на подобные действия с применением военных кораблей, в частности списанных в США и отданных Украине фрегатов типа Oliver Hazard Perry, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям.