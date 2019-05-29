Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста.

Как он написал в еженедельнике «Звезда», если украинская сторона решится на подобные действия с применением военных кораблей, в частности, с помощью списанных в США и отданных Украине фрегатов типа Oliver Hazard Perry, то это может привести к широкомасштабным боевым действиям.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что таран опор моста не приведёт к серьёзным последствиям, так как строители предусмотрели подобный сценарий при возведении конструкции, а от воздушных атак переправу охраняют российские зенитные ракетные комплексы.

15 мая 2018 года на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил публикацию американского еженедельника.