Минтруд не получал предложений о введении отцовского капитала в России
- © Pixabay
«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — говорится в сообщении.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Общественная палата России выступила с предложением ввести отцовский капитал.
Отмечалось, что речь идёт о субсидии за рождение в семье третьего ребёнка.
Инициатива предполагает, что по своему размеру субсидия будет сопоставима с материнским капиталом, который в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.
В апреле в правительстве не исключили введения новых мер стимулирования рождаемости в России.