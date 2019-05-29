Минтруд не получал предложений о введении отцовского капитала в России

Предложение ввести в России отцовский капитал при рождении третьего ребёнка в Минтруд не поступало. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Общественная палата России выступила с предложением ввести отцовский капитал.

Отмечалось, что речь идёт о субсидии за рождение в семье третьего ребёнка.

Инициатива предполагает, что по своему размеру субсидия будет сопоставима с материнским капиталом, который в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.

В апреле в правительстве не исключили введения новых мер стимулирования рождаемости в России.