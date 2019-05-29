В Россельхознадзоре против полного запрета на ввоз молочной и мясной продукции гражданами

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции существуют во всех цивилизованных странах, так как подобного рода еда может представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объёма. При этом подобное касается не только необычных видов продуктов, но и привычной для россиян продукции.

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — сказал глава.

Ранее белорусская сторона ввела ограничения на ввоз птицы из Ставропольского края России в связи с регистрацией случаев заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

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