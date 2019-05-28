Эксперт оценил инициативу Минобороны изменить правила прохождения медкомиссии

Член Совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России» заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил инициативу Минобороны внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии.

«Такого дефицита кадров, какой был 15 лет назад, у нас уже нет. И ребята, которые сейчас идут в армию, должны быть абсолютно здоровы, чтобы офицеры могли быть уверены, что с ними ничего не произойдёт», — заявил Сытник.

По его словам, он считает такое предложение своевременным и правильным.

Ранее член Совета Федерации от администрации Смоленской области Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor прокомментировал идею Минобороны.