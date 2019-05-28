Эксперт оценил инициативу Минобороны изменить правила прохождения медкомиссии
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- РИА Новости
«Такого дефицита кадров, какой был 15 лет назад, у нас уже нет. И ребята, которые сейчас идут в армию, должны быть абсолютно здоровы, чтобы офицеры могли быть уверены, что с ними ничего не произойдёт», — заявил Сытник.
По его словам, он считает такое предложение своевременным и правильным.
Ранее член Совета Федерации от администрации Смоленской области Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor прокомментировал идею Минобороны.